Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию в московском Манеже, трансляция доступна на ряде телеканалов, в том числе «Россия 1», «Россия 24», Первый канал и другие. Мероприятие началось с почти пятиминутной задержкой.

Ожидается, что в этом году одной из основных тем станет благополучие человека в России. В том числе президент собирался затронуть вопрос снижения уровня доходов населения граждан.

Среди гостей присутствуют члены правительства, Совета Федерации, Госдумы. В зале находятся и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Из-за этого сегодня заседание ЗакСа открыл вице-спикер Анатолий Дроздов.

В этом году впервые выступление Путина транслируют не только на телеканалах. Трансляция ведется на крупнейших медиафасадах Москвы – на фасаде гостиницы «Космос», здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома №28 на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза», передает РБК. Звучать послание будет и в такси в Астрахани: этому содействовал эксперт ОНФ, глава местной ассоциации таксистов. Увидеть трансляцию можно в столичных аэропортах, барах, кафе.

Обновлено 12:34 «МБХ медиа» обратило внимание, что на здании Центрального телеграфа трансляция так и не началась. Сообщается, что на фасадах других объектов трансляции также нет.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года. В 2018 году Путин выступил с посланием в феврале.

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