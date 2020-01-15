Путин поведал о том, что власти сделали для повышения уровня жизни семей

Российский глава Владимир Путин, начав свое послание Федеральному собранию с темы демографии, продолжил рассказ о том, что власти сделали для того, чтобы повысить уровень выживаемости российских семей.

"Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьям. Но есть фактор, который является прямой угрозой демографии. Это - низкие доходы населения. Часто бывает, что даже в том случае, когда работают оба родителя, доходы в семье низкие. Мы приняли меры по решению этой проблемы, подразумевающие выплаты таким семьям с детьми", - начал президент.

Среди принятых мер поддержки семьи, обозначенных Путиным, например - повысить с января 2020 года ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

"Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека", - заявил глава государства.

Напомним, ежегодная церемония обращения Владимира Путина к Федеральному собранию проходит в столичном "Манеже". На мероприятие аккредитовано рекордное количество СМИ: в зале присутствуют около 900 журналистов. По традиции, в Кремле не стали раскрывать содержимое послания, однако одну из ключевых тем президент обозначил сам - это стагнация доходов населения России.

Приглашение на церемонию получили члены правительства, председатель Конституционного суда, глава Верховного суда, генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК и многие другие чиновники, а также верховный владыка РПЦ патриарх Кирилл.