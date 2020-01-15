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12:15

Путин обратил внимание на "демографическую ловушку" в России

фото ЗакС политика Путин обратил внимание на "демографическую ловушку" в России

Президент Владимир Путин свое послание Федеральному собранию начал с темы демографии в России. По его словам, от того, сколько детей родится в России, зависит от того, сколько россиян будет.

Путин обратил внимание на то, что сейчас семьи создают представители «малочисленного» поколения 1990-х годов., и коэффициент рождаемости падает. Президент сообщил, что, по предварительным данным, коэффициент в 2019 году составил 1,5.

«Много это или мало? Для нашей страны – мало», - подчеркнул Путин. По его словам, этот показатель соответствует уровню рождаемости в европейских странах, но для России это все равно мало. Для сравнения он напомнил, что в 1943 этот показатель составил 1,3, а в 1999-м – 1,16.

Путин заявил, что необходимо выбраться из демографической ловушки. По его словам, высший национальный приоритет – сбережение и преумножение народа России. Этот тезис зал встретил аплодисментами.

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