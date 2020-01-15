Путин объявил о праве семей на материнский капитал при рождении первого ребенка

Президент Владимир Путин объявил, что при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в полном объеме.

Говоря о материнском капитале, Путин заявил, что программа будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. После этого он объявил, что право на материнский капитал получит семья и при рождении первенца. Сумма составит 466,6 тысяч рублей.

Также Путин преждложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей – до 616,6 тысяч рублей. По его словам, размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.