Путин поручил обеспечить горячим питанием всех учеников младших классов

Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин сделал ряд социально-ориентированных заявлений. В частности, он наказал повысить с января 2020 года ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Другая мера поддержки - выдача маткапитала за рождение первенца.

Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставления бесплатного и качественного горячего питания всем российским школьникам, учащимся в младших классах.

"Чтобы организовать бесплатное горячее питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году", - поручил президент.

Напомним, ежегодная церемония обращения Владимира Путина к Федеральному собранию проходит в столичном "Манеже". На мероприятие аккредитовано рекордное количество СМИ: в зале присутствуют около 900 журналистов. По традиции, в Кремле не стали раскрывать содержимое послания, однако одну из ключевых тем президент обозначил сам - это стагнация доходов населения России.

Приглашение на церемонию получили члены правительства, председатель Конституционного суда, глава Верховного суда, генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК и многие другие чиновники, а также верховный владыка РПЦ патриарх Кирилл.