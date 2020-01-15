Путин: Предлагаю с 1 сентября ввести допплату классным руководителям в размере 5 тысяч рублей

Владимир Путин, уже полчаса выступающий с посланием Федеральному собранию, заговорил о важности поддержки не только семей, но и сферы образования.

Среди прочего, он поручил денежно "простимулировать" работу всех классных руководителей в школах.

"Ближе всего к ученикам их классные руководители. Предлагаю с 1 сентября ввести дополнительную плату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета", - сообщил Путин.

Ранее сегодня глава государства заявил о необходимости обеспечивать всех школьников с 1 по 4 классы горячим питанием.