Путин потребовал от чиновников не вынуждать россиян нелегально доставать лекарства

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию затронул проблему закупки лекарств.

Путин раскритиковал чиновников за ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств. По его словам, многие рассуждали о срывах контрактов как «о закупках канцтоваров». Президент потребовал, чтобы такие ситуации не повторялись. Он дал понять, что родители больных детей в России больше не должны оказываться в положении, когда они вынуждены нелегально доставать необходимые лекарства.

В 2019 году были задержаны несколько человек, которые были вынуждены закупать незарегистрированный в РФ противосудорожный препарат «Фризиум» из-за рубежа. В августе по делу о контрабанде психотропных веществ проходила москвичка Елена, которая купила препарат для сына с эпилепсией. Незадолго до этого за покупку того же препарата задержали жительницу Подмосковью, также купившую лекарство для своего сына.