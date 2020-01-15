Путин: Мы должны защитить нашу Победу от наглой лжи

В преддверие 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин, выступающий с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил о том, что память о событиях тех дней следует оградить "от наглой лжи".

Кроме того, в РФ будет учрежден масштабный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о ВОВ. Где он будет открыт - пока неясно.

"В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в ВОВ. Для России это - самый святой праздник. Это не только память о героической победе, но и то, что вдохновляет нас при создании будущего. Мы должны защитить нашу Победу от наглой лжи", - известил президент.

Следует напомнить, что некоторое время назад между Россией и Польшей возникла политическая напряженность после того, как Путин высказался о дипломате Юзефе Липском, который занимал пост посла республики в Берлине в период с 1934 по 1939 год. Российский глава назвал этого человека как "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за то, что тот обещал Адольфу Гитлеру поставить ему в Варшаве памятник за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.

После заявлений Путина президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, так как там присутствовал глава РФ.