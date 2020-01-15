Путин считает, что Госдума должна выбирать и назначать председателя правительства

Владимир Путин, предложивший внести ряд корректив в действующую Конституцию РФ, в частности - убрать поправку "о двух президентских сроках подряд", полагает, что премьера должны выбирать депутаты Государственной думы, а президент - лишь утверждать его кандидатуру. То же самое касается и остальных членов кабинета министров.

"Сейчас президент лишь получает согласие на назначение председателя правительства, а дальше назначает сам. Предлагаю изменить порядок назначения. Он должен быть следующим: парламент предлагает кандидатуру, а президент не имеет права отклонить предложенную парламентом кандидатуру на посты премьера и министров", - предложил Путин.

Также Путин уверен, что Россия не может нормально функционировать в виде парламентской республики, она должна оставаться исключительно президентской.