Путин предложил вынести на народное голосование предложенные им поправки к Конституции

Резюмируя послание Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что в обязательном порядке следует провести общероссийский народный референдум по факту предложенных им поправок к Основному закону страны.

"Считаю необходимым провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституцию. И только по его результатам принимать окончательное решение. Мнение народа должно быть определяющим", - наказал глава государства.

Среди корректив Конституции, предложенных Путиным, имеются в том числе следующие:

▪️ чиновники, судьи и депутаты не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, который дает право проживать на территории другого государства;

▪️ минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного уровня в регионе;

▪️ убрать из Конституции оговорку о президентстве два срока подряд;

▪️ ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны жить на территории РФ не менее 25 лет и не иметь иного гражданства;

▪️ Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой с широкими полномочиями по руководство армией и правоохранительными органами;

▪️ Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, президент не может отклонить их кандидатуры.

Напомним, ежегодная церемония обращения Владимира Путина к Федеральному собранию некоторое время назад завершилась в столичном "Манеже". На мероприятие аккредитовалось рекордное количество СМИ: в зале находилось около 900 журналистов.

На церемонии традиционно присутствовали члены правительства, председатель Конституционного суда, глава Верховного суда, генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК и многие другие чиновники, а также верховный владыка РПЦ патриарх Кирилл.