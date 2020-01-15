Мундепы МО "Ланское" попросили суд не отменять результаты выборов

Муниципальные депутаты МО «Ланское» (бывшая «Чёрная речка») выступили на заседании Приморского районного суда по иску выдвиженца в мундепы округа от «Справедливой России» Павла Чупрунова об отмене результатов выборов прошло 15 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Мундепы считают, что при отмене результатов выборов будут нарушены права избирателей, которые отдали за них свои голоса. Глава МО Артём Дорожков заявил, что он выполняет свои обязанности по поручению избирателей. По его словам, в конце 2019 года муниципальный совет принял бюджет, в который «вошли все наказы избирателей». Сейчас бюджет уже исполняется, «это необратимый процесс», в требования истца - провокация и нарушит права избирателей, которые голосовали за депутатов, считает Дорожков.

Чупрунов вместе с другими незарегистрированными кандидатами в муниципальные депутаты считают иначе: из-за отсутствия их фамилий в избирательном бюллетене нарушены права граждан, которые планировали голосовать за них. Чупрунов настаивает на том, что избирательная комиссия муниципалитета тайно провела внеочередное заседание, где повторно отказала ему в регистрации. Представитель ИКМО предоставил акт о том, что экс-кандидат отказался от уведомления о заседании - оно не было тайным. Чупрунов в суде усомнился в достоверности документа и ходатайствовал о приобщении к делу видеозаписи заседания ИКМО. Также он попросил вызвать свидетелей, которые были на этом заседании комиссии и могут дать показания о том, что экс-кандидата о «тайном» заседании никто не оповещал. Эти ходатайство судья отклонила, но удовлетворила просьбу юриста «Справедливой России» Александра Новикова о переносе заседания для ознакомления с документом и уточнения позиции. Суд ходатайство удовлетворил и назначил рассмотрение дела на 31 января.

Напомним, во время избирательной кампании Чупрунов из-за «фейковых» очередей не мог подать документы на выдвижение несколько дней. После того, как это удалось сделать при помощи представителей Центральной избирательной комиссии, ИКМО отказала Чупрунову в регистрации. Это решение он оспаривал в Санкт-Петербургской избирательной комиссии и судах. Приморский районный суд обязал ИКМО зарегистрировать представителя «Справедливой России», но избирком этого не сделал. Чупрунов считает, что выборы в округе прошли незаконно, их результаты надо отменить и назначить новые.

При этом, в конце 2019 года муниципальный совет тогда ещё МО «Черной речки» решил изменить собственный Устав. Раньше назначить выборы в округе могли ИКМО и суд. Согласно новым правкам, суд лишается возможности назначить новое голосование.

София Саттарова