"Путин, помоги": У Кремля задержали оповещавшую о коррупции пенсионерку из Асбеста

В Александровском саду столичные правоохранители задержали пенсионерку Татьяну Панькину из Асбеста: приехавшая издалека женщина хотела привлечь внимание президента, выступавшего в это время с посланием Федеральному собранию, к проблемам родного города.

О задержании пенсионерки стало известно порталу "МБХ медиа": об инциденте СМИ оповестила еще одна жительница Асбеста, политик Наталья Крылова.

У стен Кремля Панькина развернула плакат: "Владимир Путин, помоги. В городе Асбест Свердловской области расцвела коррупция".

"Трижды подходили силовики, требовали убрать плакат, она отказывалась. Тогда у нее полиция изъяла плакат, а затем сотрудники ФСО задержали Татьяну и повели в ОВД Китай-город. Сказали, что она теперь получит за неповиновение сотрудникам 15 суток", - поделилась информацией Крылова.