Вишневский просит Беглова выкупить Охтинский мыс у "Газпрома" и создать там парк

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой выкупить в собственность города участок Охтинского мыса для создания там археологического парка или музея.

По словам Вишневского, появилась информация, что о застройке мыса говорит «Газпромнефть», которая ранее здесь собиралась строить небоскреб. Этот проект в итоге перенесли в Лахту.

Охтинский мы – уникальное место, где собраны археологические памятники, начиная с эпохи неолита и раннего металла, подчекнул Вишневский. По его словам, еще в 13 веке здесь была крепость новгородцев, и это место де-факто можно назвать началом Петербурга.

«Мы не допустили появления здесь уродливого "Газоскреба", но территория осталась за "Газпромом". Министерство культуры всячески препятствует включению всех памятников Охтинского мыса в реестр ОКН, что надежно защитило бы мыс от застройки. КГИОП умывает руки и тоже не стремится защитить памятники. Пока здесь только статус "достопримечательного места", не полностью запрещающий застройку», - пояснил Вишневский.

По словам депутата, археологи давно говорят, что на этом месте следовало бы построить археологический музей или разбить парк. По мнению Вишневского, «любой город Европы гордился бы», будь у него такая возможность. Он напомнил, что на протяжении семи лет обращался к экс-губернатору Георгию Полтавченку с просьбой выкупить мыс, но получал отказы. Теперь Вишневский просит Беглова рассмотреть вопрос о выкупе участка у «Газпрома» или его замене на другой.

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