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15:20

Памфилова допускает принятие поправок Путина в Конституцию без референдума

фото ЗакС политика Памфилова допускает принятие поправок Путина в Конституцию без референдума

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для утверждения предложенных президентом Владимиром Путиным поправок, вероятнее всего, будет избран не референдум, а другая форма народного обсуждения, передает «Интерфакс».

«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего», - сказала Памфилова.

Путин предложил ряд изменений в Конституцию в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В числе прочего он предложил прописать приоритет Конституции над международным правом в России, позволить Госдуме назначать премьер-министра и других членов правительства, запретить депутатам, сенаторам, министрам, судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Также Путин предложил ужесточить требование к кандидатам в президенты. По его мнению, позволить баллотироваться стоит гражданам, прожившим в России 25 лет подряд, и никогда не имевших второго гражданства или вида на жительство в другой стране.

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