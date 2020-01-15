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15:55

Суд отменил штраф пермскому "Мемориалу" штраф за благоустройство памятника жертвам репрессий

фото ЗакС политика Суд отменил штраф пермскому "Мемориалу" штраф за благоустройство памятника жертвам репрессий

Кудымкарский горсуд в Пермском крае отменил штраф местному отделению «Мемориала» по делу о самовольном занятии лесных участков, передает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Общественного вердикта» Елену Першакову.

По словам Першаковой, дело по ст. 7.9 КоАП (самовольное занятие лесных участков) прекращено, постановление министерства природы и лесного хозяйства отменено. Доказательств, подтверждающих состав административного правонарушения, нет, добавила юрист.

Пермский  «Мемориал» и его руководителя Роберта Латыпова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за экспедиции в Галяшор. Участники экспедиции убрали сухостой и скосили траву. После этого местное управление МВД возбудило уголовное дело о незаконной вырубке леса. В декабре это дело было приостановлено.

По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю. Правозащитники сообщали, что трудности у них появились еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.

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