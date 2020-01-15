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16:31

Комбинат питания "Конкорд" Пригожина не будет поставлять школам бесплатные горячие обеды

фото ЗакС политика Комбинат питания "Конкорд" Пригожина не будет поставлять школам бесплатные горячие обеды

Выступая сегодня перед Федеральным собранием, Владимир Путин среди прочих указом распорядился обеспечить учащихся младших классов (с 1-го по 4-й) бесплатным и качественным горячим питанием. На данный момент не ясна схема, по которой будет реализована данная задача.

"Открытые медиа" позвонили комбинату питания "Конкорд", который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, и, как известно, занимается поставкой провианта в детсады, школы и иные социальные учреждения, и спросили, будет ли компания участвовать в обозначенной программе.

"Производственные мощности комбината питания „Конкорд“ загружены на 100%. В интересы комбината не входит увеличение производства, и дальнейшее увеличение нагрузки на производственные мощности невозможно", - таков был ответ пресс-службы учреждения.

В конце 2018 года комбинат питания "Конкорд" в конце 2018 года фигурировал в скандале с массовыми отравлениями детей в Москве. Тогда Роспотребнадзор выявил 127 нарушений в детсадах, питание в которые поставляли компании, подведомственные Пригожину. 

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