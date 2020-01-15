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16:41

Медведев объявил об отставке российского правительства

фото ЗакС политика Медведев объявил об отставке российского правительства

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что распускает руководимое им правительство, информирует "Коммерсант".

Решение главы кабмина прозвучало сразу после озвученных Владимиром Путиным поправок в Конституцию, согласно которым назначать как членов правительства, так и самого премьер-министра должны депутаты Государственной думы.

"Эти [предложенные Владимиром Путиным] изменения [в Конституцию], они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти - власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - цитирует заявление Медведева ТАСС.

Пока еще нынешнему российскому премьеру Владимир Путин предложил занять новую, учрежденную им должность - заместителя председателя Совета безопасности России, передает "Интерфакс".

Кроме того, глава государства поручил распущенному кабмину исполнять свои фунции до тех пор, пока не будет сформирован новый.

Напомним, ежегодная церемония обращения Владимира Путина к Федеральному собранию некоторое время назад завершилась в столичном "Манеже". На мероприятие аккредитовалось рекордное количество СМИ: в зале находилось около 900 журналистов.

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