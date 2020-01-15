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17:18

СМИ: Министры не знали о роспуске правительства вплоть до последнего

фото ЗакС политика СМИ: Министры не знали о роспуске правительства вплоть до последнего

Члены правительства узнали об отставке кабинета министров буквально прямо перед тем, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об этом президенту Владимиру Путину, пишет The Bell в Telegram-канале со ссылкой на неназванных исполняющих обязанности министров.

По словам и.о. министров, об отставке «никто не знал», и эта новость стала для них «как гром среди ясного неба». «Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», - сказал один из них. Собеседники издания уточнили, что кандидатуру нового премьера им не назвали.

Члены Совета Госдумы об отставке правительства узнали на своем заседании, которое по времени совпало с публикациями в СМИ, передает ТАСС со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти. 

Путин предложил Медведеву должность зампреда Совета безопасности. Это будет новая, специально учрежденная должность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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