Муниципалов поселка Понтонный встретил пикет против мусорного завода

Перед началом заседания муниципального совета поселка Понтонный (Колпинский район Петербурга) у входа во дворец культуры "Нева" состоялся одиночный пикет. Активист в противогазе протестовал против планов строительства в поселке мусороперерабатывающего предприятия.

Главной темой заседания совета станет "мусорная реформа". Депутаты намерены попросить губернатора Александра Беглова провести в Понтонном общественные слушания по вопросу строительства мусорного предприятия.

Заседание решили провести во дворце культуры, чтобы все желающие смогли его посетить. В зале собралось порядка 100 человек, некоторые из них принесли с собой плакаты. На заседании присутствуют депутаты Заксобрания Елена Киселева ("Единая Россия") и Ольга Ходунова (КПРФ).

Сергей Еремеев

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