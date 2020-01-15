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18:07

Боярский: Для граждан в связи с отставкой правительства никаких потрясений не предвидится

фото ЗакС политика Боярский: Для граждан в связи с отставкой правительства никаких потрясений не предвидится

Депутат Государственной думы Сергей Боярский считает отставку правительства частью нормального и зрелого политического процесса и уверен, что россиянам не о чем беспокоиться. Гадать о дальнейших кадровых изменениях во власти парламентарий в беседе с ЗАКС.Ру отказался, но заявил, что в любом случае президент примет взвешенные решения. 

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января Сергей Боярский рассматривает как «прямой посыл всем на местах, что времени на раскачку нет». 

- И сразу такое кардинальное кадровое решение об отставке кабинета министров. Это нормальный, зрелый политический процесс, - считает депутат. - Его нужно воспринимать абсолютно спокойно. Для граждан никаких потрясений не предвидится. Кабинет министров и премьер продолжат исполнять свои обязанности. Их попросил об этом президент. Они, конечно, выполнят все, что от них зависит, и в части текущей работы, и в части реализации послания. 

Ушедший в отставку состав правительства Боярский охарактеризовал положительно. «Они все опытнее люди. Я хочу поблагодарить всех членов кабинета министров. Они с Государственной думой седьмого созыва поработали очень продуктивно, у нас был выстроен хороший диалог. Я уверен, что все они не потеряются на политическом пространстве», - заявил депутат. 

О дальнейших кадровых перестановках в правительстве и кандидатурах на пост премьер-министра парламентарий предположений строить не стал: «Это прерогатива президента. Я уверен, что у него есть план.<…> Фантазировать не буду. У нас на политическом пространстве очень много достойных людей. Скамейка запасных сформирована большая. Давайте дождемся проверенных временем, взвешенных решений президента и тогда уже будем обсуждать».

Боярский также сообщил, что уже завтра он примет участие в расширенном заседании президиума партии «Единая Россия», где будут ставиться задачи по реализации послания президента. 

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти. 

Путин предложил Медведеву должность зампреда Совета безопасности. Это будет новая, специально учрежденная должность.


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