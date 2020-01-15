Макаров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, пропустивший сегодняшнее заседание Заксобрания из-за ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он лично присутствовал, постфактум озвученного президентом решил поделиться своими впечатлениями от сделанных главой государства заявлений.

Спикер, как и многие другие российские чиновники, отметил, что нынешнее воззвание Путина отличалось социальной направленностью. Президент много времени уделил рассуждениям на тему семьи - например, поручил выплачивать маткапитал всем семьям, родившим первенца, и образования - обязал школы внедрить бесплатные обеды для младшеклассников. Макаров известил, что по обозначенным тезисам он уже дал необходимые поручения профильным органам ЗакСа.

Не мог не отметить спикер поручения, данные Путиным относительно грядущих празднеств по случаю 75-летия со Дня победы. Вспомнил и про ключевые заметки о внесении корректив в действующую Конституцию, а также вынесение их на общенародное обсуждение.

"Прислушиваться к народным запросам и нуждам, вести постоянный диалог с людьми, имя которым - Народ, – это требование, которое лежит в основе всего президентского послания", - подытожил рассуждение Макаров.

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