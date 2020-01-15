18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:19

Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

фото ЗакС политика Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры за акций протеста 27 июля и 3 августа, передает ТАСС.

По первому иску суд взыскал 1,261 млн рублей. Ответчиками были Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Вла2димир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. Ответчиками во втором иске были Албуров и Соболь: с них взыскали еще 1,107 млн рублей.

«Это вообще смешно - Яшину инкриминируется организация митинга 27 июля, а всю ночь с 26 по 27 июля сотрудники второго полка его катали по Подмосковью, а потом к четырем утра доставили в ОВД "Троицкое". И весь день он провел в суде. Поэтому он не мог оказывать влияние на событие», - сказал адвокат Вадим Прохоров.

Прокурор заявил, что ответчики «призывали граждан России к участию в несанкционированных митингах», а их вина «установлена решениями по делу об административных правонарушениях».

Прокурор Москвы требовал от оппозиционеров почти 5 млн рублей из-за акций проеста. Также из-за этих же митингов деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали МосгортрансГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Полиция требует 10,2 млн рублей в общей сложности за свою работу на двух митингах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17 декабря 2019, 16:33 Суд отказался взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в пользу лапшичной

16 декабря 2019, 13:52 Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника

13 декабря 2019, 13:59 Соболь и Албуров проиграли суд ГБУ "Автомобильные дороги" по акции 3 августа

13 декабря 2019, 11:56 Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

6 декабря 2019, 20:28 Фигурантов "московского дела" Лесных и Мартинцова приговорили к реальным срокам в колонии

6 декабря 2019, 15:47 Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

5 декабря 2019, 13:46 Медведев о летних протестах в Москве: В обществе есть запрос на справедливость

29 ноября 2019, 13:05 Мосгорсуд оставил в силе взыскание 1,2 млн рублей с оппозиционеров в пользу "Мосгортранса"

25 ноября 2019, 12:34 МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам

22 ноября 2019, 11:59 МВД объяснило ошибкой пустые листы бумаги в качестве доказательств вины оппозиционеров


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
22:02 Шишкина об отставке правительства: В стабильной стране не должно быть таких потрясений

21:03 Дмитриева: Парламент получает все возможные полномочия, но как он этим воспользуется?

20:55 Песков: О референдуме по поправкам в Конституцию речи не может идти

20:18 Медведев останется главой "Единой России" после отставки с поста премьера

19:50 Горсуд отказался вернуть "Саду на Неве" статус зеленой зоны

19:46 Вишневский считает, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно

19:45 КПРФ готовит в Колпино митинг по "мусорному вопросу"

19:30 Вице-спикер ЗакСа Соловьев: Костяк правительства сохранится, но будут и новые лица

19:28 Путин подписал указ о роспуске правительства

19:16 Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра

19:15 Муниципал: Совет Понтонного попросит Беглова провести слушания по проекту мусорного предприятия

18:54 Смольный заключил соглашение с ООО "СКА-Арена" на реконструкцию СКК "Петербургский"

18:51 Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

18:19 Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

18:15 Макаров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru