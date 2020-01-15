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18:51

Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

фото ЗакС политика Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

Литератор, основатель и идеолог незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов известил публику, что в этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию не смотрел, так как для него персона президента предельно ясна.

Впрочем, до писателя все же дошли известия о грядущих изменениях Конституции, которые предложил ввести глава государства. Однако, по убеждению Лимонова, данное намерение Путина символизирует собой лишь его "манию величия". Поэтому, уверен он, единственное, что следует сделать президенту - это покинуть занимаемый пост. Вслед за правительством.

"Оставь Россию, Владимир Владимирович! Мы найдём, кого выбрать, кто будет нами управлять более решительно, чем ты. Изменим Конституцию, говорит! "Самозванцев нам не надо, командиром буду я". А мы вот считаем, что не так уж ты и хорош. И что ничего уже нам не продемонстрируешь. Не надо держать нас всех за идиотов", - высказал свое мнение Лимонов на просторах "Живого журнала".

Добавим, нынешнее послание Путина отличалось социальной направленностью. Президент много времени уделил рассуждениям на тему семьи - например, поручил выплачивать маткапитал всем семьям, родившим первенца, и образования - обязал школы внедрить бесплатные обеды для младшеклассников. Не менее важное заявление сделал Путин о готовности внести коррективы в действующую Конституцию, превентивно вынеся их на общенародное обсуждение.

Сразу после послания премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства.

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