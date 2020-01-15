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18:54

Смольный заключил соглашение с ООО "СКА-Арена" на реконструкцию СКК "Петербургский"

фото ЗакС политика Смольный заключил соглашение с ООО "СКА-Арена" на реконструкцию СКК "Петербургский"

Правительство Петербурга заключило концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» по проекту реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский», сообщили в Смольном.

Проект предполагает создание спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной вместимостью более 20 тысяч зрителей на главной арене. Рядом планируется создать парк отдыха с игровым комплексом для массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе. В Смольном подчеркнули, что по итогам проработки одним из основных условий концепции стало отсутствие жилой застройки на прилегающей к СКК территории.

Создать объект должны к маю 2023 года, его стоимость составит порядка 25 млрд рублей. Из них город планирует выделить из бюджета не более 10 млрд рублей. Первым крупным соревнованием на новой арене должен стать

Срок создания объекта соглашения намечен на май 2023 года. Стоимость проекта с учетом создания парка составит порядка 25 млрд рублей, при этом финансирование со стороны города — не более 10 млрд рублей. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

ООО «СКА-Арена» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Итоги были подведены 20 ноября 2019 года.

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