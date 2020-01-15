Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщили в Кремле.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. На встрече президент предложил главе ФНС занять должность премьера.

Мишустин возглавляет ФНС с 2010 года.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.

Послание Путина в этом году отличалось социальной направленности. Президент уделил внимание рассуждениям на тему семьи и образования: он поручил выплачивать маткапитал всем семьям, родившим первенца и обязал школы внедрить бесплатные обеды для младшеклассников.