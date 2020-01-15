Вице-спикер ЗакСа Соловьев: Костяк правительства сохранится, но будут и новые лица

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Сергей Соловьев в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что основная часть членов правительства России останется при своих должностях. Однако депутат считает, что новые лица появятся в сферах социальной политики и образования.

Решение об отставке правительства Соловьев считает логичным.

- Дмитрий Анатольевич восемь лет отработал успешно. Но накапливается усталость на каких-то направлениях. Поэтому принято решение уйти в отставку. Сформируется новая работоспособная команда. Я думаю, более профессиональная исходя из тех задач, которые поставил президент в своем послании. Мне кажется, это все логично, - поделился мнением депутат.

По мнению Соловьева, те, кто может покинуть правительство, будут направлены на другие ответственные посты с учетом их знаний и опыта.

- Я думаю, костяк правительства будет сохранен, - полагает петербургский депутат. - У нас нормально работает Министерство иностранных дел, Министерство обороны достигло высоких результатов. Главы таких ключевых ведомств, скорее всего, сохранят свои посты. Думаю, что у министра финансов Антона Силуанова хорошие шансы, он профессионально удерживает финансовую ситуацию. По отдельным министерствам, конечно, есть вопросы. Будут новые лица, возможно, по направлениям, которые президент выделял в послании: социалка, образование…. Вот там, наверно, будут новые люди.

Новым премьер-министром должен стать профессиональный, энергичный, ответственный, любящий нашу страну патриот, считает Сергей Соловьев. Он также рассказал, что подходящими кандидатурами на этот пост могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Своим мнением он поделился еще до того, как в СМИ появилась информация, что Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.

Путин предложил Медведеву должность зампреда Совета безопасности. Это будет новая, специально учрежденная должность.

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