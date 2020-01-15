КПРФ готовит в Колпино митинг по "мусорному вопросу"

Члены КПРФ намерены провести 25 января в центре Колпино митинг против строительства мусороперерабатывающих предприятий. Об этом в ходе состоявшегося 15 января заседания муниципального совета МО «Поселок Понтонный» заявил член районной организации компартии Егор Мороз.

По его словам, с точным местом и временем акции организаторы пока не определились.

Ранее митинги против строительства мусорного предприятия состоялись в Петергофе и Ломоносове. Завод по переработке отходов могут построить на границе этих двух пригородов, а также в поселках Левашово (Выборгский район Петербурга), Петро-Славянка и Саперный (оба - Колпинский район).

О возможном возведении мусороперерабатывающих предприятий в этих местах стало известно в конце декабря, после того как комитет по благоустройству опубликовал на своем сайте проект территориальной схемы обращения с отходами. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

В комитете заявляют, что территориальная схема не означает готовность города построить мусороперерабатывающие предприятия в ближайшее время. По словам чиновников, это лишь резервация участков для вероятного использования их в этих целях в будущем, после общественного обсуждения и экологических экспертиз.

Жители пригородов объясняют свою озабоченность, в частности, тем, что в начале декабря Госдума приняла законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке. Многие акции против новых предприятий проходят под лозунгами против мусоросжигательных заводов.

Сергей Еремеев

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