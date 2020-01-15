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19:50

Горсуд отказался вернуть "Саду на Неве" статус зеленой зоны

фото ЗакС политика Горсуд отказался вернуть "Саду на Неве" статус зеленой зоны

Горсуд Петербурга отказался признать недействующим закон, согласно которому «Сад на Неве» был исключен из перечня зеленых насаждений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подавали депутат ЗакСа Борис Вишневский и депутаты МО «Смольнинское». Они просили отменить коррективы в перечень ЗНОП, ссылаясь на норму, согласно которой исключение участков запрещено, если обеспеченность в районе меньше нормативной. По словам заявителей, в Центральном районе норматив - 6 кв. м на человека, а обеспеченность – чуть больше 4 кв. м.

На месте «Сада на Неве» петербургские власти решили построить судебный квартал. До этого его хотели разместить на набережной Европы, однако там решили разбить арт-парк. При  этом губернатор Александр Беглов не увидел оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала там, несмотря на перенос проекта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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