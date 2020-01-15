Медведев останется главой "Единой России" после отставки с поста премьера

Дмитрий Медведев, несмотря на уход с поста премьер-министра, останется председателем партии «Единая Россия», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники в партии.

По словам единороссов, уход правительства в отставку «не требует каких-то изменений в отношении председателя». Еще один представитель партии отметил, что, согласно уставу, полномочия главы могут быть прекращены в случае добровольного ухода или принятия решения съезом партии. Пока оснований для прекращения полномочий Медведева нет, пояснил источник.

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Владимира Путна Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.

На пост премьер-министра Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Его кандидатуру Госдума рассмотрит 16 января.