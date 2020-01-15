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20:55

Песков: О референдуме по поправкам в Конституцию речи не может идти

фото ЗакС политика Песков: О референдуме по поправкам в Конституцию речи не может идти

Президент Владимир Путин определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию в отдельном указе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме. По его словам, в послании Федеральному собранию Путин «говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей» Конституции, и речи «не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования».

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», - пояснил Песков.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января, спустя несколько часов после оглашения послания Путина Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.  Среди предложений – расширение полномочий Госдумы, наделение депутатов правом утверждать премьер-министров, членов кабмина. 

На пост премьер-министра Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Его кандидатуру Госдума рассмотрит 16 января.

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