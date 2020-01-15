Дмитриева: Парламент получает все возможные полномочия, но как он этим воспользуется?

Депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева положительно оценивает предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки о расширении полномочий Государственной думы. Однако Дмитриева уверена, что все будет зависеть о того, как именно федеральный парламент распорядится новой властью.

- Сам факт таких изменений Конституции следует приветствовать, - заявила депутат в беседе с ЗАКС.Ру. - Парламент получает практически все полномочия, которые возможны для парламента. Другое дело, как он потом этим воспользуется. Потому что петербургское Законодательное собрание имеет эти полномочия, ну и что? Оно утверждает вице-губернаторов и бюджет. Пользуется ли оно этими полномочиями реально? Нет, не пользуется.

Согласно предложению президента, Госдума получит право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Через несколько часов после того, как данное предложение было озвучено в ходе послания Федеральному собранию, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым объявило об уходе в отставку.

Новому составу правительства, как считает Оксана Дмитриева, стоит заняться социально-экономическими вопросами.

- Я уже больше 10 лет считаю, что необходимо изменение социально-экономического курса. Фактически мы не вышли из кризиса 2008-2009 года. На один-два года темпы роста стали положительными, а потом снова упали. Поэтому можно считать, что период устойчивого экономического роста завершился в 2009 году, - считает депутат. - Нужна смена курса, но она не может быть без изменения персоналий. Каждый политик, министр так или иначе персонифицирует тот или иной курс, и сложно ему приказать вести другую политику. Но насколько политика в итоге будет изменена, это тоже зависит от нового состава кабинета. Это кажется, что хуже не может быть. Но всегда может стать и хуже, и лучше.

Больших перемен в составе кабмина Дмитриева не ожидает. По ее мнению, среди министров есть достаточно эффективные и профессиональные люди, в числе которых она называет, например, министра обороны Сергея Шойгу.

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