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22:02

Шишкина об отставке правительства: В стабильной стране не должно быть таких потрясений

фото ЗакС политика Шишкина об отставке правительства: В стабильной стране не должно быть таких потрясений

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина считает, что сегодняшняя отставка правительства России, ставшая неожиданностью для россиян, напоминает "большую политическую спецоперацию". По ее мнению, подобные процессы должны быть прозрачны и прогнозируемы для населения, а не становиться потрясением.

- Это напоминало какую-то большую политическую спецоперацию. Такие вещи, как отставка правительства, не должны происходить так неожиданно, так спонтанно. Еще вчера мы даже не догадывались, что это будет. Мне кажется, что люди, избиратели заслужили больше открытости и прозрачности. В стабильной стране все это является предметом общественной дискуссии, это должно быть отчасти прогнозируемо, - заявила Шишкина в беседе с ЗАКС.Ру. 

Лидер петербургских эсеров подчеркнула, что для населения новость об отставке правительства стала неожиданностью и даже потрясением. 

- Если все нормально и стабильно в стране, такие вещи не должны происходить. Вот они [власти] нам говорят: не должно быть потрясений. Так кто нам эти потрясения готовит? Выход на митинг по заранее запланированной заявке – это не потрясение, это прогнозируемый экшн. А вот это [отставка правительства] потрясение, - считает Шишкина.  

Прогнозов о следующих назначениях в правительстве политик делать не стала. По ее мнению, в сложившихся обстоятельствах "никто не может знать дальнейшего развития событий". 

Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.  

На пост премьер-министра был предложен глава ФНС Михаил Мишустин. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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