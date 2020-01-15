Декан юрфака СПбГУ и глава ЗакСа Ленобласти вошли в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

Сопредседателями рабочей группы назначены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор "Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

Всего в состав вошли более 70 человек. Среди них депутаты Госдумы, сенаторы, главы региональных парламентов, представители общественных организаций, вузов и культурные деятели. В частности, в рабочую группу вошли пианист Денис Мацуев, актер Владимир Машков, кинорежиссер Карен Шахназаров. Также в состав включены представители ведущих вузов страны, среди которых оказался и декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

В числе глав региональных парламентов, включенных в рабочую группу, фигурирует председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности поправки касаются расширения полномочий Госдумы: парламент сможет не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров. Также предлагается убрать из Конституции оговорку о президентстве два срока подряд, запретить чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство.