«Эффектно», «бесславно», «логично» и другие мнения политиков об отставке правительства России

Правительство России 15 января неожиданно для многих сложило свои полномочия. По информации СМИ, некоторые члены этого правительства сами не знали о предстоящих изменениях. К вечеру президент России Владимир Путин уже принял их отставку и даже предложил нового кандидата на пост премьер-министра. С чем связаны такие внезапные изменения и что ожидать в дальнейшем - ЗАКС.Ру рассказали петербургские политики и политологи.

Днем 15 января президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил изменить Конституцию. В частности, передать Государственной думе полномочия по назначению премьер-министра. Через несколько часов на тот момент действующий премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство России уходит в отставку. Путин сразу предложил ему должность заместителя председателя Совета безопасности. Вечером президент уже подписал указ о принятии отставки и предложил кандидатуру на должность нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Валентин Бианки, политолог:

- Понятно, что для отставки правительства есть много оснований. Раз уж это не было сделано перед выборами в Госдуму, выборами президента, когда в этом бы был электоральный смысл, которого сейчас, грубо говоря, нет, то, соответственно, смысл в этом только политический. Мне кажется, что это связано с необходимостью деполитизировать на данный момент премьерский пост, что связано с чрезмерным вовлечением разных элитных кланов в борьбу за будущее не только 2021 года, но и 2024 года. Назначение Мишустина делает пост премьера на данный момент более техническим.

Комментарии о том, что Медведева понизили и так далее… Формально, да, не второй пост, но посмотрим, что произойдет в Совбезе. Президент – председатель Совета безопасности, де-факто руководство Совбезом осуществляет секретарь. Если им реально начнет руководить Медведев, то он войдет в четверку главных постов: президент, руководитель администрации президента, председатель правительства и руководитель Совбеза. Плюс Медведев получает пусть не прямое руководство силовиками, но определенное влияние и контроль, что в нашей системе власти очень много значит. Совершенно не исключаю потом возвращение Медведева в какую-то публичную роль через два-три года.

На треть состав правительства уж должен измениться, потому что проводить операцию только ради Медведева достаточно странно. Мне кажется, что можно ожидать прихода кого-то из первой волны губернаторов-технократов-силократов, которые три-четыре года назад назначались. Потому что их отправляли в регионы под формирование нового правительства: логика была, что люди должны набраться регионального опыта, как-то себя проявить, чтобы претендовать уже на более значимые посты.

Александр Конфисахор, политолог:

- Наш президент любит яркие, эффектные ходы. И хотя подавляющее большинство экспертов уже давно прочили отставку премьера и правительства, но выбрать такой момент – это, конечно, красиво. Никто, я думаю, из экспертов не ожидал, что в день послания будет объявлено об отставке. В любой другой день, но не в такой. Красиво, ярко, запоминающиеся. Сейчас даже те, кто не имеет никакого отношения к политике, обсуждают эту проблему.

Думаю, правительство не было в курсе отставки. Как правило, в решение по поводу кого-то не посвящается тот, о ком оно принимается. Может в курсе был Медведев, но, скорее всего, на 90%, не был, а тем более – члены правительства.

Сильно ничего не изменится. Понятно, что от того, кто придет на смену действующему правительству и премьер-министру, зависит, что будет дальше. Одна ситуация, когда министры и вице-премьеры поменяются местами, другая, когда придут совершенно свежие, новые люди. В настоящий момент времени мы уже знаем, что внесена кандидатура Мишустина из ФНС – это не очень хороший звонок. Потому что, когда человек приходит на должность премьер-министра с должности того, кто не производит, а только собирает, то трудно ожидать от таких людей или системы, что они будут воспроизводить что-то – они будут собирать. Это налоги, это таможенные службы… Опять вспомнят про самозанятых, вспомнят про возможность сборов 100% налогов и далее, далее, далее.

Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Петербурга:

- Я думаю, что это все связано с какими-то планами по довольно серьезным изменениям в политическом устройстве. Я не исключаю, что это будет означать даже и более ранние выборы в Государственную думу, например. Хотя нынешний состав Государственной думы, наверно, устраивает президента. Я, честно говоря, думал, что изменения Конституции будут проходить после выборов следующего состава Госдумы, но, видимо, решено ускорить этот процесс.

Я думаю, что все это означает, что Дмитрий Анатольевич Медведев дальше не рассматривается как преемник. Наверно, Мишустин, если себя проявит, может на эту роль претендовать. Хотя это вовсе не обязательно.

Сергей Боярский, депутат Государственной думы («Единая Россия»):

- Послание было впервые озвучено так рано с точки зрения календарного года. На мой взгляд, это прямой посыл всем на местах, что времени на раскачку нет. И сразу такое кардинальное кадровое решение об отставке кабинета министров. Это нормальный зрелый политический процесс. Его нужно воспринимать абсолютно спокойно. Для граждан никаких потрясений не предвидится. Кабинет и премьер продолжат исполнять свои обязанности. Их попросил об этом президент. Они, конечно, выполнят все, что от них зависит и в части текущей работы, и в части реализации послания.

По поводу возможных дальнейших назначений, комментировать пока нечего. Это прерогатива президента. Я уверен, что у него есть план.

Марина Шишкина, лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге:

- Это напоминало какую-то большую политическую спецоперацию. Такие вещи, как отставка правительства, не должны происходить так неожиданно, так спонтанно. Еще вчера мы даже не догадывались, что это будет. Мне кажется, что люди, избиратели заслужили больше открытости и прозрачности. В стабильной стране все это является предметом общественной дискуссии, это должно быть отчасти прогнозируемо. То, что это происходит таким образом, говорит о том, что идет работа по какому-то особому полувоенному плану.

Если все нормально и стабильно в стране, такие вещи не должны происходить. Вот они [власти] нам говорят: не должно быть потрясений. Так кто нам эти потрясения готовит? Выход на митинг по заранее запланированной заявке – это не потрясение, это прогнозируемый экшн. А вот это [отставка правительства] потрясение.

После того, что сегодня произошло, никто не может знать дальнейшего развития событий. Может, кто-то знает, но я к их числу не отношусь.

Максим Резник, депутат Законодательного собрания Петербурга:

- Я считаю, что тут особо нечего комментировать. Одним словом можно – туркменбашизация. Все направлено на сохранение власти одного человека. Все перемены нужно рассматривать в этом контексте.

Сергей Вострецов, депутат Государственной думы («Единая Россия»):

- Прогнозов делать не хочу. Но я считаю, что это очень сильный, правильный и справедливый шаг. Первый заместитель всегда первый выполняет указы президента. Мы видим, что начало положено, теперь дело за нами, за Государственной думой – принять решения, которые президент нам поручил. Я думаю, в ближайшее время мы все поручения выполним, потому что это наша задача, мы для этого и избирались, чтобы выполнять указы гаранта Конституции.

Сейчас у нас нет времени на раскачку. Время такое очень непростое. Санкции и все остальное. Нам некогда размазывать ничего… Мы должны работать еще быстрее, еще оперативнее, если мы хотим, чтобы указы президента и его задачи выполнялись. Дмитрий Анатольевич задал тон правительству. Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы – прим. ЗАКС.Ру), я уверен, оперативно мобилизует нас в Государственной думе, Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совфеда – прим. ЗАКС.Ру) мобилизует Совет Федерации, чтоб мы задачи, поставленные президентом, выполнили.

Владимир Бортко, депутат Государственной думы (КПРФ):

- Наконец-то. Отставка правительства вполне назрела. Это абсолютно правильное и очень точное решение. Я поддерживаю его. И я могу в этом расписаться за всю коммунистическую партию. Почему назрело? Посмотрите в окно! Даже не могу предположить, кто войдет в новое правительство. Лично я бы хотел бы видеть во главе правительства [бывшего депутата Госдумы от КПРФ Сергея] Глазьева, но это лично я.

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга («Яблоко»):

- Для простых россиян это кадровое решение не значит вообще ничего. Поскольку Дмитрий Анатольевич был бессмысленным техническим премьер-министром, ничего не решавшим в стране. Ровно так я его и оценивал всегда. С политической точки зрения это означает, что у товарищей из Кремля не то чтобы состояние паники, но ощущение, что надо как-то рисовать картину будущего, которую они не очень понимают, надо как-то сохранить власть Путину и нынешнюю систему в несколько другой конфигурации.

Скорее всего, отставка Медведева, который, конечно, сделал это не по своей инициативе, означает, что кастинг на будущего президента он не прошел. С большой вероятность тот, кого сделают премьер-министром, будет наиболее вероятным преемником в 2024 году, а возможно и раньше. Не исключено ничего, вплоть до досрочных выбор в Государственную думу, чтоб уже в новом составе парламент что-то утверждал. Хотя, по-моему, и этот состав Кремль устраивает: полностью ручной и контролируемый.

Сергей Соловьев, вице-спикер Законодательного собрания Петербурга («Единая Россия»):

- Дмитрий Анатольевич восемь лет отработал успешно. Но накапливается усталость на каких-то направлениях. Поэтому принято решение уйти в отставку. Сформируется новая работоспособная команда. Я думаю, более профессиональная исходя из тех задач, которые поставил президент в своем послании. Мне кажется, это все логично.

Я думаю, что правительство не полностью, конечно, обновится. У нас нормально работает Министерство иностранных дел, Министерство обороны достигло высоких результатов. Главы таких ключевых ведомств, скорее всего, сохранят свои посты. Думаю, что у министра финансов Антона Силуанова хорошие шансы, он профессионально удерживает финансовую ситуацию. По отдельным министерствам, конечно, есть вопросы. Социальная политика привлечет особое внимание.

Михаил Романов, депутат Государственной думы («Единая Россия»):

- Сегодня было такое грандиозное послание президента РФ, где помимо социальных моментов, президент затронул вопросы конституционного характера… Отставка - это решение историческое. Это право правительства по 117 статье в любой момент объявить о роспуске. Раз такие на уровне главы государства приняты решения, то, конечно, целесообразно дальше двигаться уже вновь сформированному кабинету министров.

У нас конструктивно шла работа и по линии Государственной думы, и по партийной линии с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Много что было сделано. Но сейчас меняется все. Общество требует перемен, поэтому вот такое решение сегодня состоялось. А прогнозы я считаю неблагодарным делом. В нынешнем составе очень много профессионалов высокого уровня, которым, я думаю, еще стоит поработать на своих участках.

Ольга Ходунова, глава фракции КПРФ в Законодательном собрании:

- Коммунисты требовали отставки правительства уже давно. Правительство показало свою неэффективность. Программа планов до 2020 года не выполнена – ничего они не сделали: они не сделали передовую Россию, не вывели в передовую экономику, они благосостояние народа не улучшили, не повысили пенсию, как обещали. Фактически, никакие обещания не выполнены. Кроме того, провалены программы, о которых говорил Путин – они тоже выполнены на 50%. Именно это правительство сделано антинародную пенсионную реформу, и только за это они должны быть наказаны. Поэтому вообще отставка правительства – совершенно логичное, бесславное завершение их деятельности. Но здесь, конечно, может быть ещё и политическая составляющая, о которой мы ещё пока не совсем всё знаем. И заявление, которое сделал президент о конституционной реформе – тоже вызывает беспокойство. Но сегодня мы, по-моему, ещё не готовы сделать какие-то серьезные заключения на этот счет.

Я думаю, что в правительстве будет перестановка и рокировка, но мне бы этого не очень хотелось. Потому что позиция Коммунистической партии Российской Федерации – создание правительства народного доверия. Об этом Геннадий Андреевич Зюганов неоднократно говорил, но, к сожалению, нас не слышат. Боюсь, что серьезных изменений не будет, а я считаю, что должны быть серьезные изменения всего правительства.

Я бы, конечно, хотела, чтобы правительство возглавил коммунист. Я думаю, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко был бы очень достойной кандидатурой.

Оксана Дмитриева, глава фракции «Партии Роста» в Законодательном собрании Петербурга:

- Что означает отставка – мы поймем, когда увидим новый состав правительства. Те предложения, которые прозвучали по изменению Конституции, я содержательно поддерживаю, поскольку парламент получает практически все полномочия, которые возможны для парламента. Другое дело, как он потом этим воспользуется. Потому что петербургское Законодательное собрание имеет эти полномочия, ну и что? Оно утверждает вице-губернаторов и бюджет. Пользуется ли оно этими полномочиями реально? Нет, не пользуется. Но максимально возможные для парламента полномочия будут. Сам факт таких изменений Конституции следует приветствовать.

Что касается смены правительства… Понятно, что новый состав кабинета пока будет утверждаться по действующему законодательству. Другое дело, что может быть премьер-министр будет более открыт, когда будет утверждаться Думой и поставит в известность о членах своего кабинета. Насколько политика в итоге будет изменена, тоже зависит от нового состава кабинета. Это, кажется, что хуже не может быть, но всегда может стать и хуже, и лучше.

Состав правительства никогда полностью не меняется. И так и должно быть. Должна быть преемственность. Я считаю, что там есть и эффективные, популярные министры, добившиеся результатов, как Шойгу и Лавров. Я надеюсь, что эти фигуры в правительстве останутся.

Игорь Высоцкий, депутат Законодательного собрания Петербурга («Единая Россия»):

- Я думаю, что в послании было все сказано. Вопрос об отставке, видимо, раньше стоял в повестке дня. Думаю, что это прекрасный вариант, чтобы наш лидер, наш президент остался с нами. Может быть, в качестве главы госсовета. Потому что страну надо вести вперед.

Новые кадровые решения – прерогатива президента. Я не могу советовать нашему верховному главнокомандующему. Мое мнение останется при мне. У нас много сильных личностей, таких как министр обороны. Он на своем месте. Кто-то войдет в новый состав, кто-то – нет, есть много профессионалов среди министров.

София Саттарова

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