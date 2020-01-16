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9:19

Кандидат на пост премьера Мишустин прибыл в Госдуму для встречи с Володиным и фракциями

фото ЗакС политика Кандидат на пост премьера Мишустин прибыл в Госдуму для встречи с Володиным и фракциями

Предложенный Владимиром Путиным на пост главы кабмина руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин проводит в стенах Госдумы встречу с её председателем Вячеславом Володиным и лидерами фракций, передает РИА "Новости".

Накануне Мишустин уже встречался с Володиным.

"Он достаточно подробно ответил на многие вопросы. Это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках фракций", - приводит впечатления Володина его пресс-служба.

Напомним, Медведев объявил о роспуске правительства 15 января, через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию. В послании Путин затронул тему ряда поправок в Конституцию, которые внесут существенные изменения в распределении обязанностей между разными ветвями власти.

Медведеву предложено стать заместителем председателя Совета безопасности РФ (председателем совета является сам Путин, секретарем - Николай Патрушев).

Сегодня, 16 января, федеральный парламент должен рассмотреть кандидатуру Мишустина на пост российского премьера.

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