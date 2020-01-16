И вновь суды Петербурга начинают рабочее утро с эвакуаций Начало утра четверга, 16 января, не отличается от предыдущих рабочих дней судов города: вновь на электронные почты инстанций поступили угрожающие послания о якобы заложенных в зданиях бомбах. На данный момент эвакуируются Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский, Колпинский, Петродворцовый, Ленинский райсуды. Напомним, кроме судов практически ежедневно из-за "взрывоопасных" посланий эвакуируются петербургские школы, ТЦ и другие городские объекты. К счастью, тревога всегда оказывается ложной. Часто в письме упоминается имя бизнесмена Константина Малофеева. От него злоумышленники требуют 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен