Думские единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

В стенах Государственной думы проходит встреча главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина с фракциями: на внутрипартийном голосовании "Единая Россия" в полном составе поддержала его кандидатуру на пост премьер-министра.

Накануне через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства. В послании Владимир Путин предложил внести ряд корректив в Конституцию: в частности, прозвучала мысль наделить Госдуму правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, президент не может отклонить их кандидатуры.

Самому Медведеву предложено стать заместителем председателя Совета безопасности РФ (председателем совета является сам Путин, секретарем - Николай Патрушев).