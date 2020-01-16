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10:26

У пензенского фигуранта дела "Сети" Куксова выявили открытую форму туберкулеза

фото ЗакС политика У пензенского фигуранта дела "Сети" Куксова выявили открытую форму туберкулеза

У пребывающего в СИЗО-1 Пензы фигуранта дела "Сети"* Василия Куксова диагностировали открытую форму туберкулеза, уведомляет "Медиазона".

По словам адвоката молодого человека, обнаружение данного заболевания не повлияет на изменение меры пресечения подсудимого, поэтому Куксов останется под арестом.

Более того, во время заседаний Куксов продолжает оставаться в одном "аквариуме" с другими участниками процесса.

"Пока говорят, что он не опасен, поэтому будет находиться со всеми", - рассказал его защитник.

Напомним, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. В свою очередь обвиняемые утверждают, что всего лишь играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

* Организация признана террористической и запрещена в России

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