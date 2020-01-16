Второй день подряд в Петербурге фиксируют температурный рекорд

Петербургские синоптики установили 15 и 16 января два температурных рекорда: никогда в истории города воздух в эти дни не прогревался столь сильно. При этом разница с предыдущими максимальными показателями весьма ощутима: поднявшись к вечеру 15 января до отметки 7,6 градусов, температура побила рекорд 44-летней давности, составлявший 5,5 градусов. В свою очередь, утром 16 января рекорд того же года тоже был переписан: к 7 утра воздух нагрелся до 6,8 градусов, что на 1,4 градуса выше, чем в 1975 году.

Информацию в своем Facebook представил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, окончательно о сегодняшнем дне и его точных рекордах можно будет судить после 21 часа.

Отметим, что нынешней теплой зимой, не богатой на снег, в городе расцвело два вида цветов: примула и весенник.