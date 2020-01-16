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10:55

Экс-куратор Украины в Кремле решил учредить собственную партию в Абхазии

фото ЗакС политика Экс-куратор Украины в Кремле решил учредить собственную партию в Абхазии

Бывший руководитель департамента администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству с Украиной Инал Ардзинба намерен учредить новую политическую партию в Абхазии: планами он поделился в беседе с РБК.

Предполагается, что первый этап создания политорганизации, которая будет ориентирована на интересы молодежи, начнется уже грядущей весной.

Сподвигли Ардзинбу на учреждение партии события, развернувшиеся некоторое время назад в республике.

"Молодежь стала ключевым фактором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде", - поделился политик.

Ключевая проблема молодежи в Абхазии - безработица, порождающая высокий уровень преступности, отметил Ардзинба.

На сегодняшний день чиновник занимает должность председателя Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси. 

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы. Он решил не участвовать в выборах нового главы республики, назначенных на 22 марта.

Протесты в центре Сухума начались 9 января, когда без единого выстрела была взята президентская администрация: армия отказалась подавлять, разгонять и стрелять в демонстрантов. Митингующие требовали отставки нелегитимного, с их точки зрения, президента. В тот же день Рауль Хаджимба заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения, но этого не было сделано. В ходе бесед с переговорщиками, отправленными к нему в резиденцию, он отказался идти с ними на какой-либо компромисс. На следующий день стало известно, что занявшие здание его администрации граждане завладели оружием.

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