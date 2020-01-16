"Коммерсант": По окончании президентского срока Путин может возглавить "Единую Россию"

В 2024 году - в момент, когда у президентских полномочий Владимира Путина истекает срок - он может официально возглавить "Единую Россию", поделился с "Коммерсантом" близкий к Кремлю источник.

Собеседник издания известил, что партия будет контролировать правительство, в связи с этим будущему главе государства тоже придется с ней считаться.

Кроме этого, Путин может уйти в Совет безопасности или Госсовет.

На сегодняшний день начальником единороссов по-прежнему остается Дмитрий Медведев.

Днем ранее, практически сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию, Медведев объявил о роспуске правительства. В послании Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию: в частности, прозвучала идея наделить Госдуму правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, президент не может отклонить их кандидатуры.

Самому Медведеву предложено стать заместителем председателя Совбеза (председателем совета является сам Путин, секретарем - Николай Патрушев).