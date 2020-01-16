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11:40

Максим Шевченко: Предлагаемая конституционная "реформа" - это переворот

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Предлагаемая конституционная "реформа" - это переворот

Объявленные президентом Владимиром Путиным изменения, которые он намерен внести в Конституцию, призвал трезво оценивать публицист и политический деятель Максим Шевченко. Для него применительно к данной ситуации термин "реформа" звучит как аккуратный эвфемизм.

"Это, конечно, никакая не реформа, а просто будет мимикрия и одна из форм конституционного переворота. Мы прекрасно понимаем, что даже если мы все воспротивимся этому референдуму, они все равно проведут референдум и сделают все, как это было во время грудининской кампании или как было с Крымом - сделают все, что им захочется", - предрек он на своем YouTube-канале.

По мнению Шевченко, как минимум левой оппозиции, к которой он сам себя относит, следует внимательнейшим образом изучить пункты реформы и проголосовать против них.

Согласно его прогнозу, ушедший с поста премьера 15 января Дмитрий Медведев, для которого придумали специальную должность заместителя главы Совета безопасности (то есть, заместителя самого Путина), продолжает оставаться вторым человеком в стране, а рекомендованного на его место Михаила Мишустина вообще нельзя считать политической фигурой. Шевченко рассматривает вариант, при котором вскоре полномочия Совета безопасности будут расширены, что станет косвенным подтверждением его оценки роли Медведева.

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