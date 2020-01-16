Экоактивисты передали в приемную Смольного свою резолюцию

Члены общественного движения "Зеленая коалиция" явились в приемную петербургского правительства с тем, чтобы передать коллективную резолюцию, составленную по итогам многочисленных одиночных пикетов, проведенных с начала 2020 года.

В январе в такого рода протестных акциях приняло участие около сорока горожан. Требования, сформулированные на их плакатах, коснулись десятков зеленых зон, которым, по мнению активистов, грозит опасность.

По словам визитеров, болевыми точками для них являются парк в устье Смоленки, зеленые насаждения возле зданий бывшей медсанчасти на улице Одоевского, Ленэкспо и на намывных территориях Васильевского острова.

Наиболее активно граждане нынешней зимой выступают в защиту "Сада на Неве" на Смольной набережной и Муринского парка в Калининском районе.