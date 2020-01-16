В Выборгском районе прошла акция за ограничение скорости для автомобилистов

Трагическое ДТП на новогодних праздниках, в ходе которого разогнавшийся водитель насмерть сбил на пешеходном переходе на проспекте Тореза двух подростков, побудил граждан выйти на место происшествия с одиночными пикетами.

При помощи плакатов они потребовали от городских властей ввести ограничения для езды в городе на автомобиле и, в частности, отменить норму о нештрафуемых 20 км сверх максимально допустимой скорости. Демонстранты уверены, что Петербургу необходимы европейские стандарты дорожного движения: по их мнению, по главным улицам нужно ограничить скорость до 50 км в час, а для небольших - до 30 км в час.

"Как мы видим, знаки и штрафы не спасают от неадекватов за рулём, которые нередко гоняют по улицам, уже будучи лишёнными прав", - говорится в заявлении участников пикетов.

У нерегулируемого пешеходного перехода возле площади Мужества в память о юных погибших пешеходах установлен и поддерживается народный мемориал. Водитель, в "послужном списке" которого множество штрафов за нарушение ПДД, отправлен на два месяца в СИЗО.

Всего на новогодних праздниках в дорожных авариях погибло 12 петербуржцев.

Фотографии: Activatica

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