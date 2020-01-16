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12:46

Обвинение просит оштрафовать одного из фигурантов дела об угрозах столичному судье

фото ЗакС политика Обвинение просит оштрафовать одного из фигурантов дела об угрозах столичному судье

Прокуратура просит назначить наказание в виде штрафа для жителя столицы Алексея Вересова, проходящего фигурантом по делу об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко, делится "МБХ медиа".

Санкция, запрашиваемая обвинением, составляет 170 тысяч рублей.

Вересов стал участником уголовного процесса за уничижительный комментарий в Twitter. Мужчина попросил расследовать его дело в особом порядке, поэтому суд не исследовал доказательства.

Обновлено в 14:00.

Вересова оштрафовали на 160 тысяч рублей.

24 декабря Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Половца, также проходившего по делу об угрозах судье Криворучко. В этот же день еще одного фигуранта Евгения Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей.

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников данного разбирательства вызвало решение "служителя Фемиды" Алексея Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Впрочем, позднее ему изменили приговор, назначив условный срок.

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