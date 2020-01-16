ТАСС: Голосование по поправкам в Конституцию хотят провести до мая

Осведомленный источник в Совете Федерации известил ТАСС, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию должно пройти до 1 мая текущего года.

Накануне президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил внести ряд корректив в Основной закон страны: в частности, прозвучала идея наделить Госдуму правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, президент не может отклонить их кандидатуры.

Через несколько часов после оглашения послания правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новым премьером может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.