Мишустин импонирует Миронову своей беспартийностью

Лидер справедливороссов Сергей Миронов одобрительно высказался о кандидатуре главы ФНС Михаила Мишустина, предложенного президентом на освободившийся пост премьер-министра. В чиновнике депутат увидел способность идти на компромисс и высокую компетенцию.

"Что импонирует, у него есть своя позиция. В ряде моментов она отличается от нашей. Но по теме, которая нас давно волнует – о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога – мы впервые услышали профессиональные аргументы. С ними можно не соглашаться, но это были слова профессионала", - приводит слова политика его пресс-служба.

Важнейшим аргументом в пользу кандидатуры Мишустина также стала для Миронова его беспартийность: "наконец-то".

Накануне, 15 января, правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Сегодня, 16 января, в Думе депутаты знакомятся с Мишустиным и обсуждают его кандидатуру на пост премьера.