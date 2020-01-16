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13:22

КПРФ и «Справедливая Россия» не планируют выдвигать кандидатов в детские омбудсмены

фото ЗакС политика КПРФ и «Справедливая Россия» не планируют выдвигать кандидатов в детские омбудсмены

В Петербурге идет период выдвижения кандидатов на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Пока объявлено об одной кандидатуре. Губернатор Александр Беглов еще в декабре предложил на должность детского омбудсмена своего заместителя по социальным вопросам Анну Митянину.

Не планируют выдвигать кандидатов КПРФ и «Справедливая Россия». Первый секретарь горкома компартии и лидер ее фракции в Заксобрании Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что коммунисты определились было со своим претендентом, но этот человек отказался выдвигаться. Называть имя несостоявшегося кандидата Ходунова отказалась, но отметила, что альтернативы ему в городском отделении партии не нашли.

Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина рассказала, что в партии решили выбирать из кандидатов, внесенных другими политическими силами. Эсеры не выдвигали своего представителя и на прошлых выборах детского омбудсмена, в 2015 году.

Свою кандидатуру намерены внести члены ЛДПР. По словам руководителя фракции «жириновцев» в ЗакСе Павла Иткина, партия окончательно еще не определилась со своим представителем. Он отметил, что необходимо выдвинуть сильного кандидата, чтобы тот смог составить реальную конкуренцию Митяниной.

В «Яблоке» пока не обсуждали, будет ли их представитель претендовать на должность детского омбудсмена, рассказал ЗАКС.Ру лидер парламентской фракции «яблочников» Борис Вишневский. Он не уверен, что такое обсуждение вообще состоится. Вишневский добавил, что лично его кандидатура Митяниной устраивает.

- Меня лично Анна Митянина вполне устраивает. Я поговорю, конечно, с коллегами. Но единственный человек, который у нас мог бы на это претендовать  - это [ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия] Евдокимова. Но я не знаю, захочет она или нет, - поделился депутат.

Ранее в поддержку кандидатуры Митяниной высказалась также член «Единой России», председатель комиссии по социальной политике ЗакСа Елена Киселева.

Согласно закону «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге», период выдвижения начинается за 30 дней до истечения полномочий действующего омбудсмена, то есть до 21 января.

Последние 10 лет детским омбудсменом Петербурга была Светлана Агапитова. На выборах в ЗакСе 21 января 2015 года конкуренцию ей составили многодетный отец и председатель правления фонда «Наши дети - будущее Отечества» Александр Поспелов, выдвинутый КПРФ, бывший заместитель председателя комитета по культуре Марина Журавлева, кандидатуру которой внесла депутат-коммунистка Ирина Комолова и представленный ЛДПР муниципальный депутат МО «Морские ворота», воспитанник детского дома Сергей Виниченко.


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