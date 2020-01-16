Кадыров о Мишустине: Это человек с боевым характером, руководитель-хозяйственник

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров поприветствовал решение Владимира Путина предложить на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. С напутственной речью политик выступил у себя в Instagram.

"Кроме рабочих отношений, мы знакомы лично с Михаилом Владимировичем. Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных. Несомненно, как и всегда, Владимир Владимирович Путин сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата", - считает чеченский лидер.

По мнению Кадырова, работа некоторых, неназванных им, других начальников кабмина "оставляла желать" лучшего, поэтому он надеется, что все фракции Госдумы поддержат кандидатуру Мишустина.

Накануне президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил внести некоторые поправки в Конституцию: в частности, прозвучала идея наделить Госдуму правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, президент не может отклонить их кандидатуры.

Через несколько часов после оглашения послания правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Сразу после этого Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост нового премьера.