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13:48

Активисты начали оспаривать в суде отмену остановки поездов на Шиесе

фото ЗакС политика Активисты начали оспаривать в суде отмену остановки поездов на Шиесе

Гражданские активисты из Сыктывкара поучаствовали в первом судебном заседании по собственному иску, в котором они пытаются оспорить отмену остановки на железнодорожной станции Шиес. Об этом сообщается в паблике "Гражданское общество республики Коми". Жалоба касается решения регионального УФАС, которое отказалось возбуждать дело в отношении РЖД как к монополисту, лишившему граждан доступа к станции более чем на полгода.

Билеты в кассах РЖД до Шиеса перестали продавать в мае 2019 года, а останавливаться для погрузки и выгрузки пассажиров поезда перестали месяцем позже.

Отметим, что на станции больше года разбившие лагерь граждане протестуют против планов властей построить крупнейший в Европе мусорный полигон. На их стороне находятся власти близлежащих муниципалитетов, но при этом сохраняется конфронтация с администрацией Архангельской области. В начале января суд признал постройки, возведенные на Шиесе подрядчиком, самостроем и постановил их ликвидировать.

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